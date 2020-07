Sanbittèr Sambuco, il nuovo nato sotto l’iconica stella rossa

I profumatissimi fiori bianchi a forma di stella incontrano quella iconica di Sanbittèr nel nuovo cocktail analcolico ready to drink al Sambuco.

Per gli appassionati è già in voga il “Sanb-Hugo” per la chiara ispirazione al famoso aperitivo altotesino, l’Hugo, creato quasi un ventennio fa con l’intento di avere un cocktail che fosse fresco e delicato. Con lo stesso spirito, Sanbittèr dà vita a un drink dal profumo acceso e delicate note botaniche da godere assieme a quella leggera e tipica bitterness che contraddistingue il gusto dei suoi aperitivi.

I fiori di sambuco sono ormai entrati a pieno titolo nelle preparazioni degli italiani, sia per i loro benefici che per l’aromaticità che conferisce a piatti e bevande. Dalle tisane alle marmellate, dalle frittelle ai piatti gourmet, il sambuco ha una storia antichissima attorno a cui ruotano leggende e numerose curiosità. Prima fra tutte, i poteri magici della pianta che veniva seminata intorno ai monasteri per proteggere persone e animali da incantesimi e dai mali. Probabilmente più realistici i poteri curativi della pianta alla quale oggi sono riconosciute diverse proprietà benefiche, basti vedere infatti le migliaia di pagine ad essa dedicate, dalle scientifiche alle profane, che popolano il web.

Sanbittèr Sambuco è il nuovo gusto che entra a far parte della gamma insieme agli altri aperitivi ready to drink: Passion Fruit, Pompelmo e Zenzero. Sanbittèr Sambuco, come i suoi predecessori, è il cocktail analcolico ideale per “fare aperitivo” in qualunque luogo e momento, soprattutto in estate quando la voglia di un drink fresco e dissetante va di pari passo con quella di provare gusti stuzzicanti e sorprendenti.

Se questa pianta, definita da molti “prodigiosa”, ha origini secolari, meno recente è la storia del cocktail Hugo che in poco tempo ha conquistato tutti i paesi europei dove oggi viene servito come drink da aperitivo. L’ingrediente che lo ha reso celebre e apprezzato per il suo particolarissimo gusto è lo sciroppo di fiori di sambuco, miscelato a prosecco e soda e qualche fogliolina di menta. Sanbittèr Sambuco si presenta con la stessa freschezza e aromaticità in un cocktail analcolico già pronto da gustare. Ma Sanbittèr Sambuco è ideale anche da miscelare proprio a del prosecco e menta per dare vita a un cocktail leggermente alcolico ribattezzato appunto “Sanb-Hugo”.

Gli esperti mixologist di Sanbittèr, in occasione del nuovo lancio, danno i loro consigli per servire al meglio questo drink. Per esaltare le note botaniche di Sanbittèr Sambuco, infatti, prima di versarlo, basterà riempire il bicchiere di ghiaccio per poi miscelare delicatamente con un cucchiaio dal basso verso l’alto. Il tocco finale è poi la decorazione con qualche fogliolina di menta.

Sanbittèr Sambuco è in vendita nei formati in cluster da tre bottiglie al prezzo consigliato di € 3,39; cluster da quattro bottiglie a € 3,99 e in bottiglia singola a € 2,50 ca.