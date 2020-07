Setta – Timperi, la “coppia d’oro” di Rai1 per Uno Mattina in Famiglia 2020/21

Il 12 settembre 2020 ritorna Uno Mattina In Famiglia con la riconferma della coppia che ha nella scorsa ottenuto ottimi risultati: Tiberio Timperi e Monica Setta.

Programma che più volte si è imposto come leader di share in termini di ascolti, annovererà anche per la prossima stagione la conduzione di due valide figure professionali nonché giornalisti di lungo corso e grande esperienza.

L’edizione 2020/2021 di Uno Mattina in Famiglia

La formula è sostanzialmente quella consolidatasi negli ultimi anni premiata da ascolti da record e da riconoscimenti critici davvero lusinghieri.

Cronaca, approfondimenti, spettacolo, gioco, per un intrattenimento leggero e coinvolgente.

Molte rubriche, alcune ormai storiche, come il “Pronto soccorso linguistico” con il Prof. Francesco Sabatini e la “Cronaca Rosa”, la paradossale rassegna stampa rosa di Gianni Ippoliti.

“Se ne parla in Famiglia” è lo spazio dedicato alle condizioni materiali e sociali delle nostre famiglie con il contributo di docenti universitari, esperti, grandi firme del giornalismo o semplici testimoni della vita quotidiana.

Lo spettacolo sarà protagonista in “Da Vedere Da Ascoltare”, rassegna critica di eventi che hanno attirato l’attenzione degli Italiani a teatro, nei concerti, nelle mostre o a cinema.

Confermate le rubriche di Lucia Cuffaro sul “Saper Fare”, il Meteo, affidato come sempre al colonnello Francesco Laurenzi.

Molte altre novità e nuove rubriche saranno presenti sempre nell’ottica di essere di aiuto e supporto alle famiglie sui temi che sentono più vicini alla vita quotidiana di ciascuno componente, dai genitori ai bambini, ai nonni e agli adolescenti.

Quando andrà in onda Uno Mattina in Famiglia

In onda il sabato dal 12 settembre – ore 8.25 e la domenica dal 13 settembre – ore 06.30