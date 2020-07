Pago al Festival Il Libro Possibile di Polignano a Mare per presentare il suo libro: Vagabondo per amore. La mia vita dalla A alla Z.

Esordio da scrittore per lui e prima presentazione nella suggestiva location pugliese.

“Prima esperienza da autore, sono molto emozionato”.

In questo libro racconta due persone che ha fatto convivere in se stesso: Pacifico e Pago, un’esigenza riuscire a modellare anche come personaggio pubblico.

“Ero timido da piccolo, per fare questo mestiere avevo esigenza di fare uscire Pago altrimenti sarebbe rimasto nel cassetto e non so cosa avrei fatto. Raccontarmi sul libro? Più facile con la musica, puoi raccontare cose che ti vengono riferite. Cosa mi ha fatto piacere scrivere? Il capitolo su mio figlio. Per me è la gioia e la mia vita: non posso che parlare di lui”.

La video intervista a Pago



La trama del libro di Pago

Per Pago – all’anagrafe Pacifico Settembre – la vita fin qui è stata un’avventura straordinaria, ricca di sfide, vittorie e sconfitte, ascese, cadute e risalite.

Abbandonare la Sardegna è stato difficile, perché lì è nato e cresciuto con una famiglia capace di dargli affetto e non fargli mancare mai niente, nonostante i problemi economici e il dramma vissuto dal padre.

Ma il suo viaggio è stato sempre alimentato dal desiderio insaziabile di tramutare un sogno in realtà: guadagnarsi da vivere imbracciando una chitarra e cantando canzoni.

E così Pago ha iniziato a esibirsi con numerosi gruppi musicali e a collezionare concerti su concerti; si è trasferito a Milano dove ha fatto il musicista di strada e l’operaio, ha viaggiato in Italia e all’estero in cerca di fortuna, a volte ha dormito nel vagone di un treno o in una stazione perché i soldi scarseggiavano.

Finché ha colto al balzo l’occasione di una vita ed è riuscito a pubblicare album, a incidere singoli di grande successo che sono divenuti tormentoni estivi e a diventare un personaggio televisivo amato da milioni di persone, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

In questo libro Pago si mette a nudo e si racconta senza filtri: dalla A alla Z, ogni capitolo è dedicato a un tema, una parola-chiave del suo percorso artistico, umano e sentimentale, e ci regala il ritratto sincero di un uomo che non ha mai voluto rinunciare ai suoi sogni e si è sempre fatto guidare dall’amore, nonostante il dolore, le batoste, le delusioni.