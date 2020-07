Nicola Santini e The Royals: “La regina Elisabetta icona di stile”

L’esperto di etichetta Nicola Santini è uno dei volti di punta di The Royals. Ha debuttato nei giorni scorsi, su Sky, il racconto inedito delle casate reali e dei componenti delle famiglie più blasonate.

The Royals: com’è nato il tuo coinvolgimento in questo capolavoro di Sky?

È nato da un’idea di Sabrina Mancini, autore del programma, che ha deciso che le curiosità legate alle vite delle famiglie reali in termini di etichetta dovessero avere un taglio contemporaneo e senza esclusione di colpi.

Non voleva, in pratica fare un santino alle varie regine e principesse, ma descriverne vizi e virtù con twist non ordinario.

E insomma, se non vuoi fare un santino, chiami Santini.

Tre buoni motivi per seguirlo…

È spassoso e colto, si vedono immagini stupende grazie all’archivio Lapresse, i punti di osservazione di conduttori e ospiti sono sempre originali.

In 30 minuti vi portate a casa un pezzo di storia contemporanea raccontata con leggerezza. Forse sono più di tre i motivi.

Siamo cresciuti un po’ tutti con il mito del mondo dei reali. Com’è stato per te?

Io tendo a non mitizzare per natura. Sono però contento di appartenere ad una generazione che quando sfogliava le riviste di cronaca rosa da adolescente sotto l’ombrellone in vacanza leggeva di reali e non di reality.

Certo è che se non subissi anche io, come molti, il fascino delle teste coronate non sarei nemmeno qui a parlarne.

Diciamo che se dovessi ricevere un invito a cena dalla regina Elisabetta o da Giuseppe Conte, non avrei dubbi e mi precipiterei a Buckingham Palace.

Sappiamo che hai anche avuto modo di conoscere da vicino questo mondo. Raccontaci qualche aneddoto…

Sono stato invitato al matrimonio di Clotilde di Savoia e Emanuele Filiberto, da poco rientrato in Italia.

La cerimonia fu emozionante ma non mancarono alcune cadute di stile: lo sposo era in tight in un matrimonio di pomeriggio inoltrato, il tight di secondo nome fa morning dress, quindi andrebbe messo di mattina, motivo per cui, ad esempio Serge di Jugoslavia e Alberto di Monaco, testimoni di lui, optarono per l’abito scuro.

Poi ho incontrato in un paio di occasioni Sarah Ferguson già all’epoca separata dal Duca di York al Castello di Castagneto Carducci ospiti di Gaddo della Gherardesca, con il quale si diceva avesse un flirt.

In quella stessa occasione ho conosciuto Costanza della Gherardesca, donna eccezionale, mamma di Costantino che oggi è il conduttore con Luisa Ciuni proprio di The Royals.

Da esperto di bon ton, chi ha maggior style in ambito reale?

Sappiamo che tra una palette improbabile di tinte pastello, cappellini e ombrelli trasparenti, scarpe col tacchetto o foulard da nonnina, nessuna potrà mai eguagliare il potere dello stile della Regina Elisabetta.

Chi meno?

La lista potrebbe essere lunghissima, ma se fosse tra i doveri reali dei figli minori quello di far sentire qualsiasi suddito più elegante al proprio cospetto, credo Stephanie di Monaco vincerebbe la partita anche ad occhi chiusi.