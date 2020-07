Netflix, in arrivo una funzione a sorpresa

Il mondo dello streaming su Netflix ha in serbo una novità inaspettata per i suoi utenti più attivi.

A qualche settimana dal debutto del blocco schermo sull’app Android e della funzione Party per seguire film e serie TV con i propri amici a distanza, il gigante dell’entertainment online ci propone una feature utilissima a chi è indeciso su cosa guardare: la funzione Shuffle.

Le novità di Netflix

Chi è abituato ad ascoltare musica in grande quantità, sicuramente ha già sentito parlare di questa opzione, che ci permette di riprodurre i brani della nostra playlist in maniera del tutto casuale.

Lo stesso concetto è stato applicato da Netflix ai contenuti della propria piattaforma: con la funzione Shuffle potremo vedere film scelti casualmente dal sistema, semplicemente attivandola dal menu dell’app.

La feature Shuffle è già stata avvistata su alcune smart tv compatibili nativamente con Netflix, e ciò fa pensare che debutterà in larga scala anche da noi molto presto.

Trattandosi di una funzione in via di sperimentazione, è ancora tutto da sapere quale criterio viene preso in considerazione per la scelta dei contenuti random, anche se si presume che i gusti dell’utente e quanto guardato in precedenza giocheranno un ruolo fondamentale.

L’introduzione della riproduzione casuale risponde a una precisa esigenza: quando si ha a disposizione un catalogo sterminato come quello di Netflix, l’ampia scelta può dissuadere l’utente a cercare nuovi contenuti per lungo tempo, tanto che molti preferiscono chiudere l’app e affidarsi a suggerimenti esterni per darsi alla visione di vecchi film o delle ultime novità.

Un’iniziativa quindi utile ad aiutare molti ‘indecisi’ di Netflix che indugiano parecchio su quale contenuti guardare; oppure un nuovo modo originale per aggiungere altri film o serie TV alla propria watchlist, nel caso in cui avessimo le idee già chiare: il prossimo aggiornamento ufficiale della piattaforma dovrebbe già portare con sé il nuovo update.