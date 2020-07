Mon Amour, il singolo di Giulia feat. Samuel Storm

Mon Amour è il nuovo singolo di GIULIA feat Samuel Storm, produzione artistica Roberto Cardelli, scritto da Roberto Cardelli, Giulia Luzi, Piero Romitelli e Samuel Storm, produzione esecutiva Pasquale Mammaro per l’etichetta Starpoint Corporation distribuzione Believe.

La hit di Giulia feat. Samuel Storm

Mon Amour, inizialmente scritto in italiano e francese da Giulia Luzi, Piero Romitelli e Roberto Cardelli, si è arricchito della scrittura e interpretazione in inglese con il featuring di Samuel Storm (già concorrente di XFactor 11, edizione 2017, nella squadra di Fedez) e oggi è l’unico brano ad essere scritto in tre lingue.

GIULIA, conosciuta dal panorama musicale e cinematografico come Giulia Luzi, che ricordiamo sul palco del Festival di Sanremo Edizione 2017 nella categoria Big con Raige, oggi coniuga la propria voce limpida con quella calda di Samuel Storm.

GIULIA:

“Per Mon Amour, Samuel mi è subito sembrato perfetto, con la sua voce piena e corposa che si sposa perfettamente con la mia. Al di là delle indiscutibili doti artistiche, Samuel è una bella persona, pulita e ricca dentro che ha dato al brano un forte valore aggiunto”.

Un nuovo inizio e cambio di stile per GIULIA che per questa ripartenza decide di regalarci un brano leggero ma “educato” ed elegante, con uno stile che rimane inconfondibile per un’artista che, nonostante la giovane età ha già raccolto una serie di successi personali nel mondo del cinema, del musical e della televisione con l’esordio a soli 9 anni.

Afferma Samuel Storm:

“Mi è piaciuta subito la voce di GIULIA e il primo ascolto del brano mi ha ispirato a scrivere di getto. Un incontro vero tra me e lei, apparentemente così lontani, in realtà così vicini”.

Mon Amour, fortemente radiofonico, si propone di diventare il nuovo tormentone estivo, ma anche la colonna sonora di un’estate particolare che sembrava non poter arrivare, per regalare a tutti un momento di piacevole leggerezza, fatto di ritmo, talento e immagini mozzafiato.

Il video di Mon Amour

Il videoclip di Mon Amour, girato nella splendida cornice siciliana, dall’atmosfera estiva e spensierata, ci farà sognare su un caicco in mezzo al mare per traghettarci nella cornice barocca dello splendido Teatro Massimo Bellini di Catania.

Farà da protagonista una coreografia di ballo eseguita da grandi artisti come Klaudia Pepa, già ballerina di Amici, affiancata dai famosi ballerini di reggaeton, i Meneo Kings e un corpo di ballo formato da dieci ballerini professionisti sulla coreografia di Luca Barbagallo.