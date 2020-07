Michele Emiliano: “Alleanza con i 5 stelle? Estremamente affascinante”

“La ripartenza del turismo e dell’accoglienza passa da Polignano e dal Festival Libro Possibile”.

Così il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, nella serata inaugurale della kermesse che si svolge a Polignano a Mare.

“Abbiamo quasi una settimana di contagi zero. Questo aiuta i turisti a scegliere la Puglia. Però un po’ di scaramanzia e molta prudenza: mascherina quando non si può tenere la distanza, e distanze sempre tenute con attenzione per rimanere Covid compatibili più che free”.