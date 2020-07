Mediterranea di Irama è il brano più trasmesso in radio

“Mediterranea” (Warner Music) il nuovo singolo di Irama uscito il 19 maggio, si posiziona questa settimana al primo posto della classifica earone dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Con oltre 30 milioni di streaming , il brano è da 4 settimane in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia (classifica Top of The Music FIMI/GfK) e il video ( https://www.youtube.com/ watch?v=cNZrApXrEYc ) conta già quasi 6 milioni di views in sole due settimane.

Con oltre 66 milioni di views su TikTok il brano è in vetta anche alle classifiche piu popolari e ascoltate e l’hastag #mediterranea è in tendenza da settimane.

Con questi numeri Irama si conferma il dominatore di questo inizio di estate.