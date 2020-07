Mariasole Pollio festeggia il compleanno con Battiti Live

Mariasole Pollio è stata confermata per il terzo anno nel cast di Battiti Live 2020, e anche in questa edizione sarà la voce del pubblico.

La giovane attrice, che ha compiuto 17 anni proprio nel vivo delle registrazioni del programma, è stata scelta nuovamente per affiancare Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci in questa edizione un po’ particolare di Battiti.

Mariasole Pollio, in ogni puntata, darà la possibilità al pubblico che seguirà lo show in spiaggia di interagire con gli artisti sul palco. Con la sua energia e la sua bellezza illuminerà le notti pugliesi e regalerà al pubblico a casa momenti di vera magia.

La diciottesima edizione di Battiti andrà in onda su Italia 1 tra fine luglio e i primi di agosto, portando sul piccolo schermo i grandi nomi del pop italiano, le hit dell’estate 2020 e i giovani talenti. Sarà l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, ed è per questo che la Pollio dichiara emozionata:

“Sono davvero super felice di partecipare a questa terza edizione, ancor di più in questo momento storico dove la musica ci fa sentire uniti, meno soli e ci dà la speranza che tutto andrà per il meglio. Stare in mezzo alle persone, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, e potergli dare la possibilità di fare le domande ai loro idoli mi riempie di orgoglio. Mi sento il loro cuore pulsante perché posso realizzare un loro piccolo sogno”. Continua con energia e affetto l’attrice, reduce da un periodo intenso grazie alla serie Don Matteo e al successo del film di Leonardo Pieraccioni : “ Poi ho compito 17 anni lavorando, con intorno le persone che amo e con tanti amici che ho ritrovato qui : oltre ad Elisabetta e Alan che adoro, ho rivisto i The Kolors, Rocco Hunt, Ema Muscat. Mister Ray, Annalisa, Giusy Ferreri e tanti altri. Praticamente è stata una festa continua che ha portato gioia e allegria a tutti noi! La musica riempie l’anima e in questo periodo le nostre anime sono bisognose di amore, dobbiamo circondarci di cose positive che ci fanno sorridere.”