Marco Tardelli al Festival il Libro Possibile

Marco Tardelli, protagonista della serata inaugurale del Festival il Libro Possibile 2020.

Nel suo curriculum la vittoria degli Azzurri nel Mondiale di Spagna ’82. A Polignano a Mare ha parlato di calcio e ricordi personali, durante l’incontro Il contropiede dell’Italia. A introdurre l’evento il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La video intervista a Marco Tardelli



Immagini a cura dell’ufficio stampa de Il Libro Possibile

Come è cambiato il calcio?

Sono cambiate tante cose, sono subentrate cose impensabili nel nostro periodo come sponsor, società che sono diventate spa. In campo è cambiato poco, il campo rimane quello che detta la verità. Intorno è cresciuto grande business che non c’era.

Che consiglio sente di dare alle nuove generazioni.

Credo che hanno tante persone che possono dare consigli. I genitori devono stare lontani dai figli nel calcio. Avere passione non c’è altro consiglio da dare. Passione per lo sport che pratica, non per i soldi. Se non hai questo inutile andare avanti.

Sulla ripresa del campionato?

Importante riprendere per il calcio, ci sarebbero stati problemi economici. I giocatori hanno ripreso con coraggio, senza dire niente e senza essere interpellati. Non mi è piaciuta. Credo debbano riprendersi il centro del campo.