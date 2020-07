Made in Sud, la puntata del 13 luglio

Tutto pronto per la quinta puntata di Made in Sud, il programma di Rai2 in onda lunedì 13 luglio in prima serata.

Ad accompagnare i telespettatori i conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta insieme con Biagio Izzo e le sue incursioni comiche.

Anticipazioni e ospiti della puntata di Made in Sud

Il tema di questa settimana sarà “la fatica”.

Ospiti della trasmissione: Rocco Hunt e Ana Mena, che canteranno la loro nuova hit “A un passo dalla luna”, brano frutto di una collaborazione internazionale inedita tra l’inarrestabile poeta urbano e la nuova stella del pop latino.

Sarà un confronto tra due star amatissime dal pubblico: da una parte il protagonista e autore di alcune delle hit più importanti della storia contemporanea italiana, dall’altra un’artista completa che continua a collezionare grandi successi, con centinaia di milioni di stream all’attivo.

Nella puntata tanti altri ospiti sono pronti a salire sul palco di “Made in Sud”:

Lello Arena e Sal Da Vinci, ma anche Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Matranga e Minafò, I Respinti, Enzo Fischetti, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato , Rosaria Miele, Rosario Alagna alias Gianni Lattore, Tommy Terrafino , I Gemelli di Guidonia, Vincenzo De Lucia.