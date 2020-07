Ludovica Pagani entra a far parte di Radio 105

Altro grande traguardo per Ludovica Pagani, la web influencer da oltre 2 milioni e mezzo di followers, che si appresta a intraprendere una nuova avventura e a diventare ora anche conduttrice radiofonica.

Da sabato 11 luglio Ludovica entrerà infatti ufficialmente a far parte della squadra di Radio 105. L’appuntamento è con 105 Week End il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

“Sono felice ed emozionata di essere entrata a far parte del team di Radio 105, una squadra affiatata e con un’energia contagiosa! Per me è un sogno che si avvera, un’occasione unica per intrattenere il pubblico e per mettermi alla prova. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura!”