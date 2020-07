Love Game, su Rai 2 con Carolina Rey

Love Game arriva su Rai2, con la conduzione di Carolina Rey. Il programma andrà in onda il sabato alle 15.45, dal 31 ottobre

Love Game, come sarà il programma

Verità e finzione, amore e strategia: Love Game è un moderno gioco delle coppie che sfida il pubblico ad andare al di là delle apparenze.

In ogni puntata un gruppo di single si presenta a un incontro al buio ma in realtà solo due dei partecipanti sono realmente single e non si sono mai conosciuti.

La sfida sarà quella di individuare le identità sentimentali degli altri.

Love Game è un game show che gioca con l’amore, la sincerità, le piccole e grandi dinamiche che si mettono in moto nella vita sociale.