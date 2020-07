Linea Verde Life, dal 12 settembre 2020

Linea Verde Life torna anche per la stagione 2020/2021.

L’edizione 2020/2021 di Linea Verde Life

Il programma settimanale di Rai1, andrà in onda ogni sabato dalle 12.20 per circa 55 minuti, condotto dal giornalista Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro.

In ogni puntata, un viaggio nell’Italia del cambiamento, della ricerca, dell’innovazione in nome della sostenibilità urbana e del rispetto del territorio.

Come si vivrà fra trent’anni? Come sarà la qualità della vita nel 2050?

Parole come eco, bio, smart, saranno costanti nel nostro vocabolario quotidiano? Riciclo, riuso, risparmio e zero spreco, saranno alla base delle buone pratiche? Queste le domande cui “Linea Verde Life” tenterà di rispondere incontrando esperti, studiosi, imprenditori e cittadini virtuosi. In questo quadro di uno stile di vita contemporaneo, non mancano comunque: attenzione al patrimonio storico e culturale, l’eccellenza artigianale, il benessere personale, le particolarità culinarie.