La Pellicola d’Oro 2020: i vincitori

Martedì 28 luglio alle ore 21, presso il Teatro Ettore Scola de La Casa del Cinema di Roma, si terrà la X edizione del Premio de La Pellicola d’Oro 2020.

Quest’anno ha come Media Partnership Rai Movie e il Patrocinio della RAI. Nonostante le restrizione del Covid-19, anche quest’anno, la più importante manifestazione dedicata agli artigiani del cinema, promossa ed organizzata dall’Associazione Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis (ideatore dell’evento), torna a premiare i suoi tecnici.

Sarà una serata diversa dall’usuale ma unica e con una carica maggiore, condotta da Stefano Masciarelli affiancato dalla bellissima attrice Mavina Graziani. Insieme, annunceranno i candidati e né decreteranno i vincitori sia per la sezione cinema che per la fiction. Inoltre, sarà presente sul palco il musicista Diego Trivellini che suonerà colonne sonore di film.

La manifestazione nasce e vuole sostenere i mestieri e l’artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l’ossatura di un film. Oltre hai premi di rito, vengono riconosciute quelle società storiche o quegli artisti e tecnici che hanno dato una rilevanza culturale al nostro cinema e alla nostra fiction.

A ricevere quest’anno il Premio alla carriera per il cinema sarà Giovanna Ralli, attrice di successo considerata una diva per eccellenza che ha lavorato con i più grandi registi. Attesissimi, inoltre, Claudio Amendola, attore romano molto amato dal pubblico che riceverà il Premio Speciale per le Attività Artistiche Sezione Cinema e l’attrice romana Carolina Crescentini, che riceverà il Premio Speciale per la Serie Tv.

Saranno presenti all’evento il Sottosegretario del Mibac Anna Laura Orrico, Maria Pia Ammirati (Presidente di CinecittàLuce). Francesco Rutelli (ANICA), Chiara Sbarigia (APA), Cristina Priarone (presidente FilmCommission Nazionale) l’attore Alessandro Haber, Cinzia Th Torrini (regista), Blasco Giurato (Direttore della Fotografia) che riceverà il premio alla carriera, Alessandro Capone (Regista), Bruno Altissimi (produttore), Silvia Costa e Franco Mariotti.

Hanno Aderito alla manifestazione: il Mibac DG-Cinema, l’ANICA, l’APA, la RomaLazioFilmcommission, la Fitel e RAI.

I vincitori de La Pellicola D’oro 2020

SEZIONE CINEMA



DIRETTORE DI PRODUZIONE

Raffaella Cassano – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Giuseppe Pugliese – IL GIORNO PIU’ BELLO

Sonia Cilia – IL TRADITORE

Gabriele Pacitto – 5 E’ IL NUMERO PERFETTO

Sabina Bianchini – IL PRIMO RE

OPERATORE DI MACCHINA

Emiliano Leurini – 5 E’ IL NUMERO PERFETTO

Fabrizio Vicari – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Emiliano Intoppa – ASPROMONTE – LA TERRA DEGLI ULTIMI

Emiliano Fiore – IL TRADITORE

Guido Michelotti – IL PRIMO RE

CAPO ELETTRICISTA

Alessio Bramucci – 5 E’ IL NUMERO PERFETTO

Valerio Gorga – IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO

Fabio Scepi – IL TRADITORE

Fabio De Meis – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Sergio Rossi – IO SONO MIA

CAPO MACCHINISTA

Fabio Fumelli – IL TRADITORE

Massimo Lazzara – IL PRIMO RE

Cesare Emidi – VIVERE

Roberto Diamanti – THE ELAVATOR

Massimo Rinella – 5 E’ IL NUMERO PERFETTO

ATTREZZISTA DI SCENA

Francesco Spina – IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO

Michael Ceracchini – IL PRIMO RE

Riccardo Passanisi – L’UOMO SENZA GRAVITA’

Enzo Ferraro – BANGLA

Stefano Morbidelli – IL PRIMO RE

SARTA DI SCENA

Melissa Anzellotti – IL PRIMO RE

Maria De Stefano – IL SINDACO DEL RIONE SANITA’

Anna Lucia Salinaro – IO SONO MIA

Anna Bernardini – BRAVE RAGAZZE

Giovanna Taddeo – IL TRADITORE

TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Danilo Bollettini – IL TRADITORE

Fabio Galliano – IL PRIMO RE

Luca Ricci – L’IMMORTALE

Maurizio Corridori – IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO

Andrea Luciani – SONO SOLO FANTASMI

SARTORIA CINETEATRALE

The One – IL PRIMO NATALE

Sartoria Il Costume – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Annamode – IO SONO MIA

Barbuka Production – ASPETTANDO LA BARDOT

Sartoria Nori – BENTORNATO PRESIDENTA

CAPO COSTRUTTORE

Gianluca Franculli – IL TRADITORE

Alberto Di Giuli – IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO

Antonio Silvestri – L’IMMORTALE

Massimo Chessari – IL GIORNO PIU’ BELLO

Marcello Fida – DOLCISSIME

STORY BORD ARTIST

David Orlandelli – IL TRADITORE

Carlo Alberto Fiaschi – IL PRIMO RE

Cristiano Donzelli – 5 E’ IL NUMERO PERFETTO

Marco Bonfanti – L’UOMO SENZA GRAVITA’

Marco Valerio Gallo – IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO

MAESTRO D’ARMI

Emiliano Novelli – IL PRIMO RE

Franco Salomon – L’UOMO SENZA GRAVITA’

Vincenzo Fasciato – 5 E’ IL NUMERO PERFETTO

Alessandro Borgese – L’IMMORTALE

Ottaviano Dell’Acqua – MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

CREATORE DI EFFETTI SONORI

Antonio Tirinelli – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

Luca Anzellotti – L’IMMORTALE

Gianluca Basili – IL TRADITORE

Mirko Perri – IL PRIMO RE

Ivan Caso – IO SONO MIA

ATTORE PROTAGONISTA

Pierfranceso Favino – IL TRADITORE

Alessandro Borghi – IL PRIMO RE

Marcello Fonte – ASPROMONTE–LA TERA DEGLI ULTIMI

Tony Servillo – 5 E’ IL NUMERO PERFETTO

Marco D’Amore – L’IMMORTALE

ATTRICE PROTAGONISTA

Serana Rossi – IO SONO MIA

Antonia Liskova – A TOR BELLA MONACA NON PIOVE

Valeria Bruni Tedeschi – ASPROMONTE-LA TERRA DEGLI ULTIMI

M. Fernanda Candido – IL TRADITORE

Valeria Golino – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

SEZIONE TV



DIRETTORE DI PRODUZIONE

Alberto Maria Brusco – GOMORRA LA QUARTA STAGIONE

Diego Cavallo – IL NOME DELLA ROSA

Cristiana Tacchino – I MEDICI 3

OPERATORE DI MACCHINA

Andrea Legnani – I MEDICI 3

Fabrizio Vicari – SUBURRA

Roberto Luzi – IL NOME DELLA ROSA

CAPO ELETTRICISTA

Fabio Capozzi – SUBURRA – II Stagione

Stefano Marino – IL NOME DELLA ROSA

Federico Conte – I MEDICI 3

CAPO MACCHINISTA

Gigio Rocchetti – GOMORRA QUARTA STAGIONE

Massimiliano Dessena – IL NOME DELLA ROSA

Luciano Mastropietro – SUBURRA II STAGIONE

ATTREZZISTA DI SCENA

Luca Mancini – GOMORRA QUARTA STAGIONE

Enrico Frollani – IL PARADISO DELLA SIGNORA

Riccardo Passanisi – IL NOME DELLA ROSA

SARTA DI SCENA

M.Antonietta Salvatori – IL NOME DELLA ROSA

Felicia Gagliardi – PEZZI UNICI

Paola Seghetti – SUBURRA II STAGIONE

TECNICO EFFETTI SPECIALI

Luca Ricci – GOMORRA

Roberto Ricci – ROSY ABATE II STAGIONE

Fabio Traversari – IL NOME DELLA ROSA

CAPO COSTRUTTORE

Videa Studios – PEZZI UNICI

Corrado Corradi – IL NOME DELLA ROSA

Mauro Parisi – I MEDICI 3

TRUCCO E PARRUCCA DI SCENA

Luigi Rocchetti (trucco) – IL NOME DELLA ROSA

Aniello Piscopo (parrucca) – GOMORRA

Paola Gattabrusi (trucco) – I MEDICI 3

MIGLIOR FONICO PRESA DIRETTA

Alessandro Bianchi – GOMORRA

Adriano Di Lorenzo – IL NOME DELLA ROSA

Davide Magara – I MEDICI

ATTORE PROTAGONISTA

Sergio Castellitto – PEZZI UNICI

Alessio Boni – LA STRADA DI CASA 2

John Turturro – IL NOME DELLA ROSA

ATTRICE PROTAGONISTA

Cristiana Capotondi – OGNUNO E’ PERFETTO

Greta Scarano – IL NOME DELLA ROSA

Giulia Michelini – ROSY ABATE 2