La Mario, protagonista del weekend di luglio su Radio Capital

La Mario è protagonista del weekend di Radio Capital con il suo appuntamento in onda, dalle 12 alle 14, ogni sabato e domenica.

Ad unire il tempo e lo spazio durante il weekend ci pensa lei, “la donna più scarabocchiata d’Italia” così come viene definita sulla sua pagina profilo del sito web dell’emittente radiofonica.

Che siate al mare, in relax o a tavola… On Air è un piacevole appuntamento che vi terrà compagnia per quasi due ore in queste calde giornate estive. Se ve lo siete persi, nessun problema: sul sito dell’emittente potrete riascoltarvi la puntata. Anche se il fascino della diretta è sempre un evergreen.

La Mario, all’anagrafe Mariolina Simone, è senza dubbio uno dei volti di punta di Radio Capital. Tanta esperienza e tanta gavetta hanno fatto sì che diventasse una delle più apprezzate voci radiofoniche che non disdegnano nemmeno in tv!

Ricorderete la recente esperienza di successo su Rai1 con “Quelle brave ragazze”. Nel suo ampio curriculum troviamo gli inizi a Videomusic poi Coming Soon Television, Radio Kiss Kiss, Domenica In, Scalo 76, m2o Radio.