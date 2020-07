J-Ax reinterpreta 50 Special

Lunedì 20 luglio, arriva oggi in radio “50 Special“ in una travolgente versione rap-rock di J-Ax.

La canzone è registrata in esclusiva per I Love My Radio, e arricchita di una barra inedita scritta dallo stesso J-Ax.

“50 Special” è l’ottavo brano delle 10 cover di “I love my radio”, il progetto che unisce per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bruno – per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

5o Special

“50 Special”, uscito nella primavera del 1999, è uno dei singoli di maggior successo della musica italiana. Una hit straordinaria che ha portato al numero 1 in classifica i Lùnapop, una giovane band bolognese all’epoca ancora sconosciuta ai più, trasformandola in pochissimi mesi in un fenomeno di massa e che lanciò definitivamente il talento di Cesare Cremonini nel grande pop italiano.

Con la cover di J-AX continua così il viaggio di I LOVE MY RADIO che vedrà ogni settimana la pubblicazione di uno dei grandi classici della canzone italiana reinterpretato dai grandi artisti del panorama musicale italiano. Questo l’elenco degli artisti che usciranno nelle prossime settimane: Jovanotti, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri.