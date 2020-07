È disponibile da questa notte in tutti gli store digitali “MY FUTURE”, il nuovo singolo di Billie Eilish.

My future, il nuovo singolo di Billie Eilish

Scritto e registrato a Los Angeles durante il lockdown, prodotto dal fratello FINNEAS, “MY FUTURE” è il primo inedito della 18enne americana dalla pubblicazione del suo album “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” (marzo 2019 e disco di Platino in Italia) e dall’uscita del brano per la colonna sonora di 007 “NO TIME TO DIE” (febbraio 2020).

Ad accompagnare il brano un bellissimo video animato visibile qui https://youtu.be/Dm9Zf1WYQ_A creato dall’australiano Andrew Onorato.

Rimasti isolati a Los Angeles, con più tempo e spazio a disposizione, “MY FUTURE” è frutto di una giovane donna più sicura, che trova del tempo per sé stessa, si domanda cosa ci sia davanti a lei, il significato di un nuovo capitolo che aspetta questa teenager.

Il 2020, nonostante il rinvio del suo tour mondiale, ha regalato a BILLIE EILISH grandi riconoscimenti. Dopo aver sbancato i Grammy Awards (l’artista più giovane a vincere in tutte le categorie principali aggiudicandosi cinque vittorie in totale) e aver ammaliato tutti durante la notte degli OSCAR, la pluripremiata BILLIE EILISH ha firmato e presentato all’ultima edizione dei BRIT AWARDS “NO TIME TO DIE”, brano ufficiale del prossimo film di James Bond. Billie Eilish è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano portante della colonna sonora di un film della saga di James Bond.