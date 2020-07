I semafori della settimana TV: Rosso per Diaco, Verde per The Royals

Iniziamo oggi la rubrica I semafori della settimana per il mondo della TV.

Per la nostra redazione verrà dato un semaforo rosso al personaggio (o al programma) “bocciato” della settimana. Mentre il verde a chi potrà contare di apprezzamenti e giudizi positivi.

Semaforo Verde per The Royals

Un’ottimo prodotto quello confezionato da Sky, a giudicare dalla prima puntata. Semaforo verde, quindi, per The Royals – Vizi e Virtù a Corte. Il programma approfondisce alcuni tratti di re, regine, principi e principesse di tutta Europa e non solo, mostrandone gli aspetti più interessanti ma anche più iconici, oltre ai segreti e ai grandi scandali che da sempre li vedono protagonisti.

Il programma di Sky annovera tra le proprie fila Luisa Ciuni, giornalista e scrittrice, una delle più note esperte italiane di “affari reali”. Insieme a lei, il programma vede la partecipazione speciale di Costantino della Gherardesca, vero esperto di nobiltà, e tanti altri tra cui l’esperto di etichetta Nicola Santini.

Semaforo rosso per Pierluigi Diaco

Semaforo rosso per Pierlugi Diaco, conduttore di Io e Te. Senza dubbio un valido professionista e conduttore, ma quest’anno il programma risente di crisi di ascolti (spesso sotto il 10% di share) e la mancanza di Valeria Graci e Sandra Milo, che davano maggior vitalità alla trasmissione.

Ciò che però balza agli occhi è talvolta la spigolosità del conduttore e il celebre “Vuoi condurre tu?”, utilizzato spesso per frenare gli ospiti in studio che inavvertitamente lo interrompono. Può succedere, ma un po’ di tatto non guasterebbe mai.

E’successo nei giorni scorsi con Monica Setta, regina degli ascolti di Rai1, ospite del programma pomeridiano di Rai1.

Quando quest’ultima ha interrotto Diaco per una precisazione in merito alla sua domanda, il conduttore con il sorriso ha utilizzato la sua “frase magica”. Ma non è stato l’unico caso… Tanto è vero che la pagina Trash Italiano ha postato sui suoi social un video che raccoglie un the best of…