I semafori della settimana: Rosso per Magalli, Verde per Delogu

Seconda settimana per I Semafori della settimana TV di Lifestyleblog.it.

Semaforo rosso per Giancarlo Magalli

Magalli resta senza dubbio un valido professionista e conduttore, ma quel post sui social (poi rimosso) era assolutamente da evitare. Speriamo che a questa “diatriba” possa essere messa la parola fine. Perché rivangare il passato?

A distanza di due anni dalla querelle con Adriana Volpe un messaggio dedicato ai bassi ascolti del programma della sua ex collega a I Fatti Vostri. Post che, ovviamente, ha scatenato altre reazioni… Peccato!

Semaforo Verde per Andrea Delogu

Andrea Delogu piace e convince. Unisce pubblico e critica alla sua conduzione de La Vita in Diretta Estate. Finalmente per lei la grande chance televisiva dopo tanta “gavetta” ripagando in pieno la fiducia dei vertici Rai e del direttore Stefano Coletta.