I conduttori di Battiti Live 2020: Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

I conduttori di Battiti Live 2020 saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Quarta conduzione in tandem per l’ormai collaudata coppia professionale, pronta ad accendere l’entusiasmo per questa edizione.

“Sono felice, non ho molto altro da aggiungere”, ha detto Elisabetta Gregoraci. “Ero triste all’idea di non poter fare Battiti quest’anno, ma quando ho ricevuto la telefonata con cui mi è stato comunicato che lo show si sarebbe tenuto sono esplosa di gioia e in questi dieci giorni ad Otranto le emozioni si sono susseguite una dietro l’altra. Ringrazio Marco Montrone, Alan Palmieri e tutta la grande famiglia del Battiti Live per questo grande regalo”. “Lo abbiamo desiderato, ci abbiamo lavorato tanto e alla fine siamo riusciti a realizzare l’impresa”, ha concluso Alan Palmieri. “Abbiamo avuto sul nostro palco grandissimi artisti, che sono stati protagonisti anche di splendide esibizioni on the road in luoghi meravigliosi della nostra Regione”.