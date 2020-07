Google Pixel 5, la scheda tecnica ufficiale

Con l’arrivo dell’estate, sono sempre di più i fan del mondo Android che si domandano quando debutterà ufficialmente Google Pixel 5, dal momento che nelle ultime settimane il numero di leak è aumentato in maniera esponenziale.

Ma quante di queste indiscrezioni sono veritiere, e quante semplici speculazioni?

A rispondere provvede un popolare leaker di Twitter, David Kowalski (conosciuto come Xleaks7), che ha recentemente pubblicato i render di Google Pixel 5, accompagnati da quelle che sono le specifiche tecniche definitive dello smartphone Android.

Le immagini ritraggono un device Pixel non poi così distante, in termini di design, da quelli che già conosciamo: le uniche differenze riguardano il display fullscreen e un piccolo sensore in alto a destra, che ospita la fotocamera.

Here it is! The larger #Google #Pixel5XL based on leaked CAD drawings. + 4k video + dimensions. Enjoy guys!

Thanks to my partners at @pigtou_ – https://t.co/pt9mWECxtO

p.s. some details still unconfirmed but my source is pretty sure we will see this design released soon pic.twitter.com/bi8QMzmdGv

— xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) July 7, 2020