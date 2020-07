Fortnite, manca poco all’arrivo delle automobili

Sono passati circa 3 anni dal lancio ufficiale di Fortnite, il battle royale che ha portato nuovo lustro al nome di Epic Games: la software house continua a rilasciare aggiornamenti per il titolo, che si tratti di semplici patch o veri e propri major update in grado di aggiungere nuove modalità di gioco interattivo con gli altri gamer.

Le novità di Fortnite in arrivo

Con il recente rilascio della versione 13.30, in particolare, Epic Games ha apportato alcune modifiche che fanno presagire l’arrivo di un’importante novità, in grado di modificare profondamente il gameplay. Si tratta delle tanto chiacchierate automobili, che si aggiungeranno come mezzo di spostamento da utilizzare a 360° (fino ad oggi gli unici veicoli disponibili su Fortnite erano dedicati esclusivamente al recupero di risorse in giro per la mappa di gioco).

Una novità che forse alcuni di noi già si aspettavano, dal momento che il trailer di debutto della nuova stagione di gioco le includeva chiaramente. Epic Games non si è sbilanciata più di tanto nel descrivere le automobili che potremo scegliere per vivere una nuova avventura, ma sappiamo già che i veicoli saranno suddivisi in 4 classi di efficienza e potenza, oltre ad un parametro speciale dedicato alla resistenza agli attacchi nemici.

Il comportamento delle auto su Fortnite sarà abbastanza realistico: nel caso in cui finisse la benzina disponibile, dovremo scendere dal nostro mezzo e proseguire la missione a piedi. E per ovviare a questa spiacevole eventualità, Epic Games ha inserito alcune stazioni di servizio nell’ultima versione di gioco, in preparazione al debutto vero e proprio dei bolidi a 4 ruote.

Quando potremo assistere al lancio di questa novità? Sicuramente la software house attenderà il mese di Agosto per il rollout ufficiale, in modo che possa concludersi con un bel colpo di scena la stagione 3 del gioco, in preparazione della quarta che continuerà le peripezie dell’attuale secondo capitolo.