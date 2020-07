Il nuotatore Filippo Magnini al Festival Il Libro Possibile 2020 a Polignano a Mare.

Protagonista dell’incontro con il pubblico della Banchina Pirelli Cinturato, per parlare dell’autobiografia La resistenza dell’acqua – La mia storia (Sperling & Kupfer Editore).

Quattro volte campione del mondo con 55 medaglie conquistate, il suo è un percorso di vita fatto di vittore, ma anche tante difficoltà. Ha presentato Rocco De Franchi.

Entusiasta per la presentazione del suo libro in una suggestiva location come quella della cittadina pugliese e davanti al pubblico.

“Non era scontato visto il periodo. Non vedevo l’ora di presentarlo dal vivo, essere a contatto con le persone che hanno letto e leggeranno. Speriamo sia il primo importante evento di presentazione”.

Un libro in cui si racconta: una straordinaria carriera ma anche un passaggio doloroso e la rinascita.

“Descrivo un momento di grande gioia, avendo vinto anche lì ed essendo stato assolto. E’ partito come dolore e momento difficile della mia vita. In una vita ce ne sono tanti. Con questo libro ho voluto lanciare un messaggio importante, ovvero quello di non mollare mai qualsiasi sia la battaglia o la sfida da vincere. Bisogna lottare fino in fondo, se sei una persona onesta prima o poi verra fuori. Racconto anche questa parentesi ma anche aneddoti divertenti. Conoscerete non solo il Magnini nuotatore ma anche il Filippo Ragazzo”.

La video intervista a Filippo Magnini

Immagini a cura dell’Ufficio Stampa de Il Libro Possibile