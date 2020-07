Estate ricca di eventi per Gianluca Mech

Un momento d’oro per Gianluca Mech. Il guru delle diete, che ha da poco lanciato la nuova formula della sua Tisanoreica (consultabile sul sito www.gianlucamech.com), sta ottenendo un grande successo con due trasmissioni: “Ricette all’italiana” su Rete4, accanto a Davide Mengacci, Anna Moroni, Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio e “L’ingrediente perfetto” su La7 con Roberta Capua.

In attesa di conoscere i prossimi progetti, sempre più apprezzati anche a livello internazionale, Mech parteciperà come ospite a due tra le manifestazioni estive più prestigiose del nostro Paese.

Venerdì 31 luglio, presso il Sagrato del Convento di San Francesco a Castellaneta (TA), Gianluca Mech, insieme a Roberta Capua e Alex Revelli Sorini sarà tra i protagonisti del talk “Serata del Gusto” nell’ambito della 23ma edizione del Magna Grecia Awards & Fest, quest’anno dedicato a Nadia Toffa.

Sabato primo agosto, invece, dalla Puglia direttamente in Basilicata, e più precisamente a Maratea, conosciuta come la perla del Tirreno. Dopo essere stato premiato nella scorsa edizione, Gianluca Mech è tra gli ospiti invitati da Nicola Timpone, patron di “Marateale”, manifestazione dedicata alla settima arte che fino allo scorso anno portava il nome di “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”.

“Puglia e Basilicata, due terre caratterizzate dalla bellezza aspra e selvaggia del mare e della montagna, dal fascino di tradizioni millenarie e testimonianze archeologiche invidiate in tutto il mondo” commenta Mech, che aggiunge: “Sono davvero felice e orgoglioso di presenziare a due manifestazioni che rappresentano indiscutibilmente la ripresa delle attività culturali in presenza in Italia dopo il lockdown dei mesi scorsi”.