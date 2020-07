Elisir: su Rai3 dal 7 settembre

Torna su Rai3 Elisir: un nome indimenticabile che, nell’immaginario collettivo, rappresenta ancora la salute in televisione. In onda dal 7 settembre – ore 11.00

I conduttori di Elisir su Rai3

Alla guida una “strana coppia”, Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi.

Il primo è riferimento indiscusso della divulgazione televisiva in questo campo e non solo, la seconda è una giornalista che già si è confrontata con esperienze televisive in questa fascia oraria.

Insieme saranno capaci di interloquire, in maniera semplice ed esaustiva, con i migliori specialisti della Sanità pubblica, non solo per indagare tra sintomi e terapie, ma soprattutto per indicare stili di vita corretti per stare bene attraverso la prevenzione.

Elisir raccoglie il testimone dello sportello al servizio del cittadino e lo declina in chiave medical.

Lo fa forte dell’esperienza e della grande tradizione di narrazione popolare medica e scientifica della rete. Raccontare la salute in tempi di “l’ho letto su internet” è progetto di grande responsabilità. L’obiettivo è quello di orientare lo spettatore evitando facili scorciatoie, sfuggendo alle autodiagnosi e alle cure improvvisate.