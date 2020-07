Di Infinita Bellezza: con Veronica Gatto ed Emilio Casalini (Rai3)

Novità in casa Rai3: ecco Di Infinita Bellezza, in onda da ottobre alle ore 13.00.

Alla conduzione del programma il giornalista Emilio Casalini, affiancato dall’affascinante Veronica Gatto.

Per lei una meritata opportunità alla conduzione del nuovo appuntamento della terza rete dopo le brillanti esperienze da inviata di punta di programmi come La Vita in diretta, senza dimenticare l’importante esperienza con Easy Driver.

Di Infinita Bellezza: il programma

Un nuovo appuntamento per raccontare bellezze e virtù nazionali. In ogni puntata, attraverso le interviste ai protagonisti, si racconteranno le storie straordinarie di molti italiani sconosciuti al grande pubblico che però hanno realizzato progetti, iniziative in campo aziendale, culturale e sociale che sono diventate riferimento nel nostro Paese e all’estero. Piccole storie che mettono in luce un’Italia spesso dimenticata dalle cronache e ricca di best practices.