Detto Fatto 2020/2021: tris per la Guaccero

Detto Fatto 2020/2021 vede la riconferma di Bianca Guaccero, alla sua terza stagione alla conduzione del programma.

Edizione numero nove per il factual show che riprenderà il 26 ottobre 2020 e andrà in onda, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.

Detto Fatto 2020/2021: il programma

La nona edizione di Detto Fatto continuerà a proporre consigli e tutorial in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora.

Ogni giorno, con la conduttrice e i tutor del programma, vengono trattati molti argomenti, dando spazio anche a diversi momenti di intrattenimento.

Anche in questa edizione, sarà forte l’interazione con il pubblico a casa, che potrà partecipare direttamente ad alcune delle rubriche della trasmissione.

Inoltre, come nella scorsa edizione, non mancheranno ospiti vip che si metteranno in gioco e diventeranno protagonisti di tutorial ad hoc.