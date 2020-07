Dare personalità al brand: il webinar di GoDaddy

GoDaddy sempre al passo con i tempi in ambito di formazione.

Prendete carta e penna e segnatevi data e ora.

Il noto provider di hosting e registrazione domini terrà il suo quinto webinar: giovedì 9 luglio.(Per partecipare cliccare qui)

Alle ore 12, infatti, ci sarà Valentina Falcinelli a fornire consigli utili e suggerimenti per fare in modo che il proprio brand possa essere riconosciuto in un mare infinito di marchi che, talvolta, non hanno una vera e propria voce riconoscibile.

Un’altra “puntata” interessante di questo ciclo di webinar formativi con il supporto di uno dei colossi del mondo hosting e di esperti del settore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi sarà la protagonista del prossimo appuntamento targato GoDaddy.

Chi è Valentina Falcinelli

E’ titolare dell’agenzia Pennamontata oltre ad essere autrice, esperta in verbal identity, content design e strategie di content marketing, copywriter e formatrice. Ha inoltre tenuto corsi di formazione per Scuola Holden, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Sole24 Ore Business School e numerose aziende.

Grazie ai suoi consigli, potrete imprimere una svolta e dare personalità al vostro brand nell’ampia gamma dei marchi presenti a livello mondiale.

Ci sono alcuni marchi che sono diventati inconfondibili, ormai delle vere e proprie icone. Citiamo, ad esempio, Apple, Coca Cola o Nike… ma ce ne sarebbero ancora tanti altri!

Casi rari e unici di successo, che per altre realtà può diventare un’ardua impresa. Ecco perché GoDaddy ha interpellato una figura esperta che saprà spiegare alcuni segreti per raggiungere il successo.

Come e dove seguire il GOwebinar

Sarà possibile seguire il GOwebinar al seguente link. L’evento di formazione sarà fruibile su smartphone, tablet o computer. Un modo davvero utile ed importante nel formare gli imprenditori e le aziende italiane in ambito di digital marketing. Un percorso prezioso che si avvale della collaborazione delle più importanti figure di riferimento del settore che aiutano a rispondere ai tanti quesiti posti durante il lancio del proprio progetto web.