Cosa vedremo su Tv8 nella stagione 2020/2021

NAME THAT TUNE – INDOVINA LA CANZONE Enrico Papi raddoppia e conduce un grande show di prima serata: una gara musicale tra VIP alle prese con giochi divertenti e d’improvvisazione, tra cui due storiche manche del formato originale americano. Due squadre di 4 VIP del mondo della canzone e dello spettacolo gareggeranno per indovinare le canzoni più belle italiane e internazionali. Ci saranno sfide musicali, titoli di canzoni da mimare e da indovinare, fino ai classici giochi in cui, con solo poche note a disposizione, bisognerà riconoscere il titolo del brano. Alla fine di ogni puntata una squadra trionferà e guadagnerà il diritto di tornare nella puntata successiva, pronta a difendere il titolo contro una nuova squadra di VIP.

ITALIA’S GOT TALENT È lo show più rappresentativo del canale, che incarna perfettamente i valori di TV8. È il format più seguito al mondo, l’unico nel suo genere dedicato al talento a 360 gradi. La formula è sempre la stessa: 100 secondi per convincere la giuria e partecipare alla finalissima live. Uno show spettacolare per esaltare il talento in ogni sua forma. In onda anche su Sky Uno.