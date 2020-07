Cosa vedremo su Cielo nella stagione 2020/2021

A tutto cinema su Cielo per la stagione 2020/2021, con i cicli di genere a caratterizzare le prime serate del canale più unconventional del gruppo.

I cicli di cinema su Cielo:

IL LUNEDI’ È SEMPRE UN DRAMMA Per superare le fatiche di inizio settimana, alcuni dei drammi o dei classici più famosi della storia del cinema, da Buon compleanno Mr. Grape a A spasso con Daisy, e film iconici come La Vita di Adele o Il velo dipinto.

Non mancheranno Blockbuster come La leggenda di Bagger Vance con un cast stellare formato da Will Smith, Matt Damon e Charlize Theron, e Lawless con Tom Hardy, Shia LaBeouf e Guy Pearce.

VOGLIA DI COMMEDIA Appuntamento con il buon umore ogni martedì in prima serata. A tenere compagnia classici della comicità inglese come L’erba di Grace, commedie romantiche francesi in prima visione assoluta come Man Up di Ben Palmer e Bonne Pomme – nessuno è perfetto! di Florence Quentin con Gérard Depardieu e Catherine Deneuve.

GLI EROI DELL’AZIONE – NATI PER COMBATTERE A partire da ottobre l’appuntamento è con l’azione: spade, scudi, legioni scomparse, combattimenti all’ultimo sangue, sono le parole chiave del giovedì di Cielo. Il ciclo parte con un classico del genere action/adventure, The Eagle di Kevin Macdonald con Channing Tatum, per proseguire con cult del genere come Hammer of the Gods di Farren Blackburn e Ironclad di Jonathan English con Paul Giamatti.

VOULEZ VOUS COUCHER AVEC MOI? Il venerdì in prima serata torna l’appuntamento con le storie d’amore più passionali, racconti travolgenti che indagano l’eros in ogni sua forma. Tra i film della rassegna troviamo capolavori dell’erotismo come Histoire D’O di Just Jaeckin con Corinne Cléry e La Bonne di Salvatore Samperi con Florence Guérin e prime visioni assolute come La camera azzurra di Mathieu Amalric.