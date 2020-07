Cosa fare e vedere a Monopoli

Monopoli, nel cuore della Puglia: possiamo definirla una delle perle dell’Adriatico.

Una città che in questi ultimi anni è esplosa a livello turistico. dal greco “Monos-polis” che significa “Città unica”, unica proprio per via del suo territorio: nasce sul mare ma si estende anche in collina grazie alla vastità del territorio e delle 99 contrade.

Un territorio così diverso, ricco di fascino, capace di stupire il visitatore con scorci sempre nuovi ed inediti.

Partendo dalla bellezza del centro storico, passando poi per la maestosità della sua Cattedrale e del Castello di Carlo V, il lungomare, le sue calette, il mare cristallino, senza dimenticare il litorale della località Capitolo.

Passando per il fascino della campagna, delle sue masserie, ulivi secolari e anche i trulli.

Dove Dormire a Monopoli

Diversi gli hotel presenti in città, ma soprattutto bed and breakfast, case vacanze, agriturismi.

Dove Mangiare a Monopoli

Molteplici le attività ristorative presenti in città. Dai tradizionali ristoranti dove poter assaggiare le prelibatezze del posto. Non soltanto le tipiche orecchiette con le cime di rapa, ma anche le bontà a base di pesce e carne.

Non mancano pub, bar e luoghi dove poter gustare le bontà tipiche pugliesi, compresi i latticini.

Cosa vedere nei dintorni di Monopoli

Trulli che sono anche una prerogativa di Alberobello e della Valle d’Itria, località che distano pochi chilometri dalla città. Non possiamo non menzionare Locorotondo, Martina Franca, Cisternino.

Così come Castellana e le sue grotte, Polignano a Mare.

Insomma, Monopoli è collocata in un contesto unico e affascinante, facilmente raggiungibile grazie alla quasi equa distanza tra Bari e Brindisi e agli ottimi collegamenti ferroviari. Senza dimenticare che è facilmente raggiungibile percorrendo la Strada Statale 16.