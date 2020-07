Consigli e trucchi per giocare online in sicurezza

Se è vero che negli ultimi anni gli italiani si sono avvicinati di più al mondo digitale, è vero pure che è aumentata la richiesta di una maggiore sicurezza online. Questa diviene un’esigenza non solo per tutelare gli utenti alle prese con lo shopping online. È rilevante anche per chi utilizza il web per fruire di servizi d’intrattenimento.

In particolare le piattaforme che consentono di giocare online in sicurezza sono quelle che oggi riscuotono più successo tra gli appassionati di giochi. Per chi nutre delle riserve, perché è diffidente rispetto al mondo virtuale, è possibile vincere il timore tenendo conto di alcuni aspetti, che elenchiamo di seguito.

Come scegliere casinò online sicuri

Per scegliere casinò online in sicurezza si possono visitare i portali specializzati nel recensire questi siti di gioco oppure seguire poche e semplici regole, che danno anche un’idea di come muoversi in generale online con cautela. Partiamo col dire che tutte le piattaforme legali sono controllate dall’Agenzia del Monopolio di Stato. Ciò vuol dire che hanno superato i test di sicurezza previsti dall’Agenzia, che infatti supervisiona il corretto svolgimento del loro operato. Si riconoscono perché presentano l’acronimo AAMS e il numero di licenza associato ad esso.

Il più delle volte, però, il problema è non riuscire a riconoscere di essersi imbattuti su una piattaforma illegale oppure aver ceduto a false pubblicità che ci rimandano su siti truffa. Per questo è importante considerare anche altri aspetti. I siti sicuri presentano nella stringa in altro dell’url il protocollo “https” e non “http”. Infatti, quest’ultimo, a differenza dell’altro non cripta scambiate tra browser e server, non garantendo all’utente la protezione dei suoi dati personali.

Ci sono, inoltre, alcuni strumenti, come Ad Block, che ci consentono di capire se un sito non è sicuro, perché bloccano la visione dei suoi contenuti. Anche verificare se la connessione è veloce potrebbe essere d’aiuto, così come controllare che l’interfaccia risulti ben visibile anche da device mobile. Questo perché le piattaforme sicure, che godono di una certa credibilità online, curano gli aspetti tecnici e non solo quelli contenutistici.

I giochi da Casinò

Rispetto ai contenuti dei casinò in rete, vanno fatte alcune osservazioni che riguardano anche i giochi che sono in esse raccolti. I grandi portali ospitano una vasta gamma di giochi: classici e moderni. Inoltre questi siti raccolgono giochi sempre aggiornati, ma anche offerte e promozioni.

Al riguardo è bene aguzzare la vista e approfondire sempre, ricercando la sezione che ne specifica le condizioni. La descrizione chiara e trasparente delle informazioni relative alle offerte e ai metodi di pagamento è indice di un portale affidabile.

Per fugare ogni dubbio possiamo anche leggere le recensioni online che hanno spesso come oggetto sia le piattaforme che i giochi. In molti casi, per questi ultimi è possibile anche usufruire di un ulteriore vantaggio online. Parliamo della possibilità di effettuare demo gratuite, che ci consentono di prendere dimestichezza con il gioco, ma anche capire se ci piace e vale la pena investire del denaro per giocare con soldi veri.

Ultime mosse da compiere prima di giocare

Per i più reticenti è di grande utilità consultare la black list dei casinò illegali che l’AAMS è riuscita a smascherare. La lista è reperibile sul sito dell’ente e viene continuamente aggiornata dallo stesso. In ultima analisi, potrebbe essere utile anche consultare siti che mettono a confronto le piattaforme e i giochi online per capire quali sono quelli più in linea con le nostre esigenze.

Dopo aver fatto tutte queste valutazioni siamo pronti a procedere, non senza però aver prima verificato l’esistenza di un’assistenza clienti sul sito. Il servizio è utile se dovessero sorgere problemi o perplessità.