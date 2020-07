Che Dio ci aiuti: gli episodi del 9 luglio

Nuove avventure della fiction “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, in onda su Rai1 giovedì 9 luglio alle 21.25.

Le anticipazioni degli episodi di Che Dio ci aiuti

Nel primo episodio intitolato “Sos”, Suor Angela indaga su una ragazza che è disposta a vendere se stessa pur di salvare chi ama.

Mentre Nico vorrebbe fare sul serio con Maria, nella vita di Ginevra si ripresenta in modo minaccioso il suo passato e Nico prova a proteggerla scoprendo quel segreto che lei teneva nascosto.

Athos e Emma hanno una passione in comune per la letteratura e Azzurra per non essere esclusa si improvvisa un’intellettuale.

In “Come un fantasma” Suor Angela indaga su un infermiere dalla doppia identità.

Quando in convento arriva la zia suora di Nico, Maria chiede aiuto a Gin per far colpo su di lei. Intanto Valentina rimane affascinata da Alessio, il suo nuovo fisioterapista, proprio quando Gabriele vorrebbe confessarle i suoi veri sentimenti.

Athos cerca di recuperare il tempo perduto con Azzurra, ma forse si spinge troppo oltre…