Charlie Puth: online il video del nuovo singolo Girlfriend

Charlie Puth, artista e compositore americano già plurinominato ai Grammy, celebra l’estate con un nuovo singolo inedito, da titolo “Girlfriend” .

Dal groove accattivante e orecchiabile, nel brano risuona l’ormai classico falsetto di Charlie. Con il suo inconfondibile stile, Charlie Puth ha prodotto e composto “Girlfriend” insieme al suo collaboratore di lunga data J Kash (“Attention,” “How Long, “The Way I Am”).

“Non sono proprio bravo a comunicare, quindi la maggior parte delle volte esprimo i miei sentimenti in musica e GIRLFRIEND è un tipico esempio. Il brano parla di perseveranza e di far sapere a qualcuno che i tuoi sentimenti non spariscono facilmente, anzi, che sono solidi e che non si ha pace finchè quella persona non ti è accanto tutti i giorni” dice Charlie. “Ma è molto difficile esprimerlo a parole, quindi lo metto in musica per rendermi le cose un po’ più semplici”.