Cecilia Quadrenni: il nuovo singolo Verso Oriente. L’intervista

Disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Verso Oriente” (Prosincro / distribuzione Artist First), il nuovo singolo della cantautrice toscana CECILIA QUADRENNI.

Verso Oriente è il titolo del tuo nuovo singolo. Come nasce questa canzone?

Verso Oriente nasce dall’esigenza di far pace con il passato e soprattutto con i demoni che ci influenzano e ci condizionano la vita facendoci rovinare i rapporti a causa del rancore e del senso di rivincita. Un passaggio alla serenità dopo le guerre incessanti che combattiamo da anni.

In questo brano racconti la fine di un rapporto, che spesso diventa una sorta di guerra… Parlamene

Esattamente, senza rendercene conto ci ritroviamo in un campo di battaglia in cui ci si dimentica persino la causa e la meta che vogliamo percorrere.

Combattere diventa la nostra missione, facendoci dimenticare che ogni rapporto sia d’amore che di amicizia, ha senso solo se ci fa stare in pace con il mondo e con noi stessi.

In ambito musicale sono richiamate, non soltanto nel titolo, le atmosfere orientali: come mai?

Perché nel mio immaginario i paesi del medio oriente si combattono da anni e vivono in costante stato di allerta sognando la pace. Ogni canzone nasce anche con una sceneggiatura e mi sono immaginata la vita e l’affanno di un soldato che combatte e non trova mai tregua.

Progetti per il futuro?

Un album, nuovi singoli e tanti concerti dal vivo.