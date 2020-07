Battiti Live 2020: parla il presidente Montrone

Radionorba riaccende i riflettori della musica e del live con Vodafone Battiti Live 2020. Quando tutto sembrava ormai essere rinviato, l’idea geniale e il nuovo format dell’emittente radiofonica pugliese si appresta a dare nuova vita alla musica ed alle esibizioni.

Certo, non sarà ancora tutto come prima, ma Battiti Live 2020 rappresenta sicuramente un importante passo in avanti. Il primo, in ambito musicale grazie alle intuizioni di Marco Montrone, presidente di Radionorba.

“Credo sia un momento di gioia da condividere con tutto il Paese”, ha sottolineato in conferenza Montrone. “Ci mancheranno le grandi folle alle quali eravamo abituati, ma quest’anno bisognava trovare il modo per andare avanti con un format nuovo che comunque ci ha regalato spunti molto interessanti. Siamo i primi a riportare la musica dal vivo in tv, siamo i primi ad aver dato l’opportunità agli artisti di riprovare le emozioni del palco. Non era facile, lo sapevamo, ma lo volevamo fortissimamente, eravamo certi di poter dimostrare, ancora una volta, che il Mezzogiorno è in grado di vincere sfide importanti come questa. E’ merito di tutti, ognuno ha fatto la sua importantissima parte. E’ stato uno sforzo produttivo imponente, ora non ci resta che goderci lo spettacolo in tv, augurandoci che con la nostra musica arrivi nelle case degli italiani un po’ di spensieratezza e le emozioni che tutti abbiamo provato nel ritrovarci sebbene con le dovute limitazioni dettate dal rigoroso rispetto di tutte le disposizioni in vigore”.

Si chiude oggi ad Otranto la produzione dell’edizione 2020 del Radionorba Vodafone Battiti Live. Sei appuntamenti che andranno in onda ogni domenica, a partire dal 26 luglio, su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba e, dal 27 luglio ogni lunedì in prima serata su Italia 1, oltre che Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play.

La video intervista a Marco Montrone