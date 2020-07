Battiti Live 2020: i protagonisti della prima puntata

Battiti Live 2020: si inizia. Il grande giorno per l’appuntamento musicale dell’estate è arrivato.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini

Quando va in onda la prima puntata di Battiti Live

Domenica 26 luglio, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e lunedì 27 luglio su Italia 1, andrà in onda in prima serata la prima puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live.

Si tratta del primo evento a riportare la musica live in televisione ed unico appuntamento tv dell’estate musicale italiane.

L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it e on demand su Mediaset Play.

Dove si svolge Battiti Live 2020

Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello Aragonese. Sin dalla prima puntata, però, toccherà altre città della Puglia grazie alle esibizioni on the road e ai gruppi di ascolto organizzati in spiaggia, dove la webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico di interagire con gli artisti.

I cantanti della prima serata di Battiti Live

Ma partiamo da cantanti e formazioni che, nel corso della serata, si alterneranno: sul main stage di Otranto ci saranno i Boomdabash, Alessandro Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga e Aiello.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Piero Pelù, da uno dei monumenti simbolo della Puglia, il magnifico Castel del Monte, ad Andria, Gigi D’Alessio con il suo pianoforte dalla terrazza del porto di Molfetta, e Fabrizio Moro nel cuore delle Grotte di Castellana.

Mariasole invece metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Giovinazzo.