Ballando con le Stelle 2020: dal 12 settembre

Ballando con le Stelle 2020 è pronto a ripartire con la quindicesima edizione.

La macchina si è dovuta fermare per l’emergenza sanitaria, ma concorrenti e maestri hanno continuato a interagire con la regia di Milly Carlucci e i suoi autori.

Negli ultimi anni, “Ballando con le Stelle”, in controtendenza con tutte le edizioni internazionali, ha avuto un consistente incremento di ascolti. Il Ballando italiano è da anni diventato il riferimento per tutti gli altri suoi omologhi che vanno in onda nel mondo: il ballerino per una notte, le sorprese, le messe in scena, le votazioni social, la manche con i parenti sono contenuti originali dell’edizione italiana.

Così come l’ingresso della gente comune con il torneo “Ballando Con Te” che ha regalato nel tempo performance eccezionali e anche una narrazione autentica e viscerale dell’anima del nostro Paese. Confermatissima la giuria, la più amata e odiata della nostra tv.

I concorrenti di Ballando con le stelle

Chi saranno i nuovi concorrenti di “Ballando con le Stelle”? Di rumors ne sono usciti tanti, ma per saperlo ufficialmente bisognerà attendere ancora un po’ e seguire la programmazione di Rai1.

I maestri di Ballando

Fatta eccezione per l’addio di Samanta Togni, che passa a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli, resta confermato gran parte del cast. Non potranno mancare le affascinanti Veera Kinnunen e Anastasia Kuzmina.