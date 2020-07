Ascolti TV, “Una nuova vita” è il programma rivelazione dell’estate

Continua il trend positivo degli ascolti di “Una nuova vita”. Ieri, venerdì 17 luglio, in seconda serata su LA5, il nuovo programma condotto da Claudio Guerrini e da Crisula Stafida, con la puntata che ha visto protagonista Arisa ha sfondato il 3% di share, battendo emittenti come Rai2, La7 e TV8. Un dato in linea con le altre cinque puntate andate in onda. Una grande soddisfazione per la casa di produzione 11 Eleven di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo che per la conduzione ha deciso di puntare su Claudio Guerrini e Crisula Stafida, entrambi al debutto come padroni di casa di un programma targato Mediaset, anche se il primo, oltre ad ascoltarlo su RDS, lo avevamo già visto in diversi programmi RAI così come la seconda in altrettanti film e serie di successo. Scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, con la regia di Luca Celia, il format racconta speranze e ambizioni dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. Intanto, cresce l’attesa per le prossime puntate con Giusy Versace, Maurizio Mattioli, Elisa D’Ospina, Enzo Salvi, Benedetta Mazza, Carmen Di Pietro, Jane Alexander, Gianmarco Amicarelli, Luca Ruggeri, Ivano Scolieri, Romana Busani, Davide Desario, Vincenzo Freni, Maria Vittoria Rava e Lucia Gaeta.

