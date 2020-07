Arrivano su Sky le prossime stagioni di PEKIN EXPRESS

Il programma vede in gara alcune coppie di personaggi noti in viaggio per migliaia di chilometri all’interno di territori distanti da quello d’origine, sia geograficamente sia culturalmente.

Nelle varie tappe, le coppie in gioco hanno a disposizione solo uno zaino contenente esclusivamente beni di prima necessità e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, denaro che non possono utilizzare per i trasporti.

Possono quindi contare principalmente solo sulla propria resistenza fisica, sullo spirito di adattamento e di iniziativa, sulle capacità di arrangiarsi con i pochi mezzi a disposizione.

Il viaggio, durante il quale devono affrontare prove e sfide di varia natura, li spinge ad avvicinarsi alle tradizioni e alle usanze locali, scoprendo culture e adottando abitudini diverse dalle proprie, ma anche facendosi adottare dalle popolazioni che incontrano sulla loro strada.

Un lungo percorso fatto di intraprendenza e scoperta, sino all’arrivo al traguardo della gara, che mette in palio, per la coppia vincitrice, un premio da devolvere in beneficenza a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione.