ADSL e fibra: le migliori offerte di luglio 2020

Non sei soddisfatto del tuo abbonamento internet casa perché paghi troppo, la connessione è lenta oppure l’assistenza tecnica non è efficiente? Qualunque sia la ragione del tuo malcontento, purtroppo l’unica cosa che puoi fare è cambiare operatore. Spesso è proprio qui il vero ostacolo: orientarsi in un mare di tariffe senza sapere che cosa scegliere e quale offerta faccia al caso tuo.

Per non perdere tempo sui siti delle singole compagnie ed evitare fregature, puoi utilizzare il comparatore gratuito di ameconviene.it, che ti permette di confrontare in pochi minuti le migliori tariffe ADSL e fibra. Con la comparazione risparmi tempo e soprattutto denaro, trovando l’offerta più conveniente per te in modo semplice e veloce e scartando le tariffe che non rispettano i tuoi requisiti o non si allineano al tuo budget mensile.

La classifica delle tariffe internet casa più convenienti

Per darti una mano nella ricerca abbiamo selezionato per te le migliori offerte internet casa di luglio. Questo mese gli operatori mettono a disposizione dei consumatori promozioni molto vantaggiose, con prezzi ancora più convenienti dei mesi scorsi (gli importi mensili vanno dai 25 ai 29 euro circa). Qui puoi trovare tutti i dettagli sulle tariffe più convenienti di luglio, tra cui tecnologia, caratteristiche e costi.

Fastweb casa

L’offerta internet casa di Fastweb è una delle migliori in circolazione per qualità del servizio. La società nPerf, specializzata in monitoraggio delle performance, ha classificato Fastweb come la più veloce rete a banda ultra larga del 2019 con una latenza di appena 19.25 ms. Fastweb casa ha un costo di 29,95 € mensili e include nel prezzo:

– Attivazione della fibra FTTH (velocità fino a 1 Gigabit/s) con traffico senza limiti o in alternativa attivazione della fibra FTTC (con velocità massima di 200 Megabit/s)

– Modem FASTgate incluso

– Chiamate gratuite illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

– WOW FI, grazie al quale puoi comodamente connetterti alla rete Fastweb anche fuori casa

L’operatore fornisce ai propri clienti anche l’opportunità di usufruire di un abbonamento pay tv come Now tv o Sky e di pagarlo in un’unica bolletta insieme alla tariffa internet mensile.

Superfibra di Windtre

Superfibra è un’ottima offerta per chi cerca una connessione performante a un prezzo conveniente. In promozione a 26,98 € al mese (invece di 35,97€) la tariffa include internet illimitato e giga gratuiti per gli smartphone Wind della famiglia. Ecco i dettagli:

– Attivazione della rete a fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit/s. Se non disponibile Windtre offre la possibilità di connettersi alla fibra FTTC con velocità di 200 Megabit/s oppure ADSL fino a 20 megabit/s (prezzi e caratteristiche dell’offerta rimangono gli stessi).

– Giga illimitati gratis in 4G per un massimo di tre smartphone (può accedere al traffico internet mobile chi ha sottoscritto uno tra i seguenti piani tariffari Windtre: Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Wind Smart).

– Telefonate incluse verso numeri fissi e mobili nazionali

Eolo più

Eolo offre la possibilità di connettersi alla rete tramite la tecnologia internet wireless, definita fibra mista radio. Un’ottima soluzione per chi abita in zone non raggiunte dalle infrastrutture fisiche tradizionali ma non vuole rinunciare ad una connessione internet ad alta velocità. La fibra mista radio di Eolo consente infatti di raggiungere fino a 30 megabit/s in download, con prestazioni di gran lunga superiori alla tradizionale ADSL. L’offerta non prevede alcun vincolo ed è in promozione al costo di 27,90 € al mese (al posto di 34,90 €). Le caratteristiche specifiche di “Eolo più” sono le seguenti:

– Attivazione della rete internet wireless con velocità fino a 30 megabit/s in download, con la possibilità di usufruire dell’Ultra velocità di Eolo e aumentare la banda massima fino a 1 Gigabit (a seconda della copertura della zona di residenza)

– EOLOrouter incluso nel prezzo

– Chiamate illimitate verso fissi e cellulari

– Assistenza tecnica attiva entro 3 minuti

– Costo di installazione una tantum di 30 €

La tariffa internet casa di Eolo offre gratis per un mese l’utilizzo di alcuni pacchetti aggiuntivi speciali, tra cui intrattenimento e canali pay tv. Al termine del mese gratuito potrai decidere di proseguire l’abbonamento con un costo aggiuntivo che va dai 3 ai 5 € al mese, oppure cancellare la sottoscrizione senza spese.

Ultrainternet fibra di Tiscali

L’offerta internet casa di Tiscali è la più economica con rete a fibra ottica del mese. A soli 25,95€ al mese offre traffico internet illimitato con fibra fino a una velocità di 1 Gigabit/s. Ecco i dettagli dell’offerta Ultrainternet fibra di Tiscali:

– Modem Super wi-fi incluso gratuitamente nel prezzo

– Linea telefonica inclusa (paghi solo se chiami)

– Costo di attivazione incluso (rateizzato in importi mensili di 4 euro per 2 anni, inclusi nel costo totale della tariffa)

– 2 mesi gratuiti di intrattenimento su Infinity tv

Internet Unlimited di Vodafone

Infine l’offerta di Vodafone, molto conveniente sia per il prezzo che per l’alta qualità del servizio. La tariffa Internet Unlimited ha un costo di 27,90 € mensili e comprende traffico internet illimitato con connessione fibra FTT fino a 1 Gigabit/s (in alternativa rete fibra FTTC fino a 200 Megabit/s e ADSL fino a 20 Megabit/s). Di seguito le caratteristiche della tariffa:

– SIM dati con 30 Giga di traffico dati da utilizzare su smartphone o altri dispositivi mobili

– Vodafone Power Station incluso

– NOW TV gratis per i primi 3 mesi di abbonamento (in seguito disponibile ad un costo aggiuntivo).