Xiaomi, in arrivo la registrazione chiamate

Nonostante le sempre più avanzate funzioni presenti sui nostri smartphone, una in particolare continua a posticipare il debutto, per quanto possa rivelarsi estremamente utile a chi vuole tenere traccia delle proprie telefonate: parliamo ovviamente della registrazione chiamate.

Android e la registrazione delle chiamate

Fino ad oggi, questa possibilità è una prerogativa di chi installa app specifiche di sviluppatori terzi, non essendo una funzione implementata in maniera nativa (e soprattutto stabile) negli smartphone Android.

Ma ben presto tutto potrebbe cambiare, grazie a Xiaomi, che ha espresso la volontà di includerla in via definitiva nelle prossime generazioni del suo OS.

Una decisione che incontra il parere favorevole di molti utenti del brand cinese, che hanno espresso la propria approvazione nelle ultime settimane sul forum ufficiale Xiaomi.

Come sappiamo, anche Google sta provando da tempo a dare il via alla registrazione chiamate su Android, per cui a livello puramente tecnico non è complicato introdurre la funzione sia sull’OS del robottino verde che sulle ROM derivate, tra cui per l’appunto MIUI Advertisement

Le difficoltà, infatti, derivano piuttosto dalle diverse normative dei paesi europei (ed extra-asiatici in generale) nei riguardi della privacy, che Xiaomi spera non entrino in conflitto con la funzione nativa di voice recording, come già successo in passato.

Tuttavia, il produttore orientale sembra aver trovato un “escamotage” che consentirà di far partire la registrazione delle telefonate con la semplice pressione di un’icona, così come si può leggere in uno degli ultimi post del forum ufficiale in cui si annuncia finalmente l’arrivo della nuova feature.

Il nostro interlocutore verrà notificato della registrazione in corso, a scanso di equivoci, e potremo avviare la conversazione telefonica come sempre fatto.

Xiaomi, pur non sbilanciandosi eccessivamente, ha annunciato una possibile data per il debutto della funzione: se tutto andrà come ci aspettiamo, potremo usufruirne a partire dal prossimo inverno, semplicemente scaricando il relativo aggiornamento MIUI una volta disponibile.