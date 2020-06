WhatsApp, il nostro account su più dispositivi sarà realtà

A qualche settimana dalle novità WhatsApp relative alle videochiamate (ora aperte ad un massimo di 8 partecipanti), la celebre app di messaggistica torna alla carica aprendo le porte ad una funzione beta che certamente verrà accolta con entusiasmo dagli utenti.

Le novità di Whatsapp

Come alcuni di noi avranno già intuito, si tratta della possibilità di utilizzare il nostro account WhatsApp su più smartphone, svincolandolo così dalla presenza della SIM nel device.

A rivelare la news è il sito WaBetaInfo, ormai un’autorità riconosciuta nel mondo delle novità relative all’app di Mark Zuckerberg: l’arrivo della feature sembra essere confermato assieme a una nuova funzione di backup per il nostro profilo personale.

Gli sviluppatori sarebbero infatti al lavoro su un’estensione dell’app chiamata Protect Backup, che consente di scaricare le nostre informazioni (proteggendole con l’ormai consolidata crittografia end-to-end) ed eventualmente di utilizzarle per accedere all’account su un altro dispositivo a cui concederemo l’autorizzazione.

I primi test interni della nuova funzione, rilevati da WaBetaInfo, suggeriscono che ci vorranno alcune settimane di attesa prima che la funzione venga implementata nelle nuove beta di WhatsApp Android, per poi estendersi anche all’utenza iOS come di consuetudine. Una volta resa disponibile al pubblico in questo modo, si potrà provvedere a capire quali passi sono necessari all’accesso su altri smartphone.

Questa nuova “conquista” dell’app giunge comunque molto dopo rispetto a quanto desiderato dagli utenti: la rivale Telegram ha sempre consentito l’accesso multiplo, così come la gestione di account multipli dopo alcuni anni di evoluzione della piattaforma, un fattore che ne evidenzia la flessibilità e la disponibilità a prescindere dal device in uso.

Staremo quindi a vedere se effettivamente WhatsApp potrà trasformarsi in una piattaforma in cui messaggistica, videochiamate, privacy tutto sommato irrobustita e la libera gestione del proprio account ne aumenteranno di più la popolarità, contribuendo a differenziarla dalle alternative.