Volkswagen Arteon e Arteon Shooting Brake – Anteprima mondiale

Offerta per la prima volta anche come Shooting Brake, nel 2020 la nuova Arteon di Volkswagen debutta con propulsione ibrida plug-in e in versione sportiva R.

Caratteristiche di Volkswagen Arteon e Arteon Shooting Brake

Arteon e Arteon Shooting Brake. Il video dell’anteprima mondiale è disponibile all’indirizzo https://youtu.be/RYDULcX-n6k

Una gamma, due modelli. La nuova Arteon Shooting Brake viene introdotta sul mercato accanto alla Arteon aggiornata

All’avanguardia. Arteon e Arteon Shooting Brake si distinguono per il loro design unico all’esterno e all’interno

Arteon Shooting Brake. Il secondo modello di questa serie reinterpreta il concept Variant in modo completamente nuovo ed espressivo

100% digitale. La gamma completa ha ricevuto un ampio aggiornamento tecnico e il Digital Cockpit Pro di serie

Arteon eHybrid. Novità assoluta, la Volkswagen offre per la gamma Arteon anche un propulsore ibrido plug-in da 218 CV (160 kW)

Versioni R. Per entrambe le Arteon, la Volkswagen R ha sviluppato un motore high-performance da 320 CV

Twin dosing per le TDI. Il doppio catalizzatore SCR riduce gli ossidi di azoto (NOx) dei Turbodiesel fino all’80%

TSI1 da 190 CV con compressione elevata. L’innovativo processo di combustione del ciclo B migliora l’efficienza fino al 10%

Guida assistita. Per la prima volta i nuovi modelli Arteon possono viaggiare in modalità assistita mediante il Travel Assist fino a 210 km/h

Nuova trazione integrale. I modelli R sono dotati di serie di trazione integrale con il nuovo Torque Splitter, per un dinamismo ancora più marcato