Vacanze al mare 2020: le destinazioni più trend dell’estate

Ci siamo, le vacanze sono alle porte. Ma come sfruttarle al meglio? Cosa visitare, se abbiamo voglia di mare?

E, soprattutto, come partire alla scoperta delle numerose località marittime italiane senza correre rischi, e rispettando le regole di distanziamento sociale?

La risposta a queste domande la potrete trovare nelle prossime righe: assieme alla compagnia di noleggio barche Click&Boat, vi porteremo a visitare, per ora con i larghi occhi dell’immaginazione, le destinazioni più di tendenza dell’estate 2020.

Ma non solo: vi parleremo di un nuovo modo di viaggiare che forse non avete mai preso in considerazione, una soluzione sicura ed accessibile a tutte le tasche!

VISITARE L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA IN BARCA: SI PUÒ FARE?

Non solo si può fare, ma è anche la modalità più idonea per scoprire questo meraviglioso, piccolo angolo di paradiso posto al largo della regione della Gallura.

Non vi serve che un comodo servizio di noleggio barche in Sardegna come quello proposto da Click&Boat, e poi via, sarete liberi di prendere il largo verso uno dei viaggi più incredibili mai organizzati!

Un gruppo di amici o una nuova avventura in famiglia? La barca sarà in ogni caso la soluzione ideale per non rinunciare ad una pausa estiva, restando al sicuro e lontano da assembramenti cittadini.

Potreste decidere di partire proprio da La Maddalena, rinomata località turistica nota anche per i numerosi festival estivi (ad esempio, il celebre festival teatrale “La valigia dell’attore”), nonché punto di partenza di numerose visite guidate in barca nella zona.

Indubbiamente una delle destinazioni più trend dell’estate. Un arcipelago noto per le dolcezze dei suoi tramonti e per il mare color lapislazzuli, per le spiagge caraibiche e la natura dai colori sgargianti.

Che siate in cerca di una nuova avventura o dello scatto perfetto, la Sardegna non potrà di certo mancare nella lista delle vacanze 2020!

LA SOLUZIONE PIÙ SICURA, A PORTATA DI CLIC

Distanziamento sociale, ambienti sanificati e lontananza dalle folle cittadine. Come mettere insieme tutti questi criteri senza rinunciare ad una meritata pausa estiva?

Quest’anno, nessuna soluzione ci sembra migliore di una barca, che per natura regala un viaggio “isolato”, ma corredato di paesaggi mozzafiato e del privilegio di accedere a spiagge e baie naturali altrimenti irraggiungibili. Non vi sembra un buon compromesso?

Inoltre, contando oltre 7.500 chilometri di costa, l’Italia è custode di tantissime, incredibili, destinazioni da esplorare in barca: abbiamo iniziato con l’arcipelago di La Maddalena, per poi continuare con le liguri Cinque Terre, uno dei luoghi più magici e mozzafiato delle nostre riviere.

Cosa ne dite invece dell’affitto di una barca a Napoli?

La storia e bellezza del golfo e la vicinanza alla Costiera Amalfitana, senza dubbio inseriscono la zona tra le destinazioni più trend dell’estate!

Allora, vi immaginate già rilassarvi su uno dei lettini prendisole della barca a motore?

Oppure trascorrere una serata romantica a bordo di una barca a vela? Non vi resta che confrontare i prezzi disponibili sui siti che noleggiano barche come Click&Boat, trovare la barca perfetta e definire l’itinerario. Pronti a prendere il largo verso i luoghi più meravigliosi del nostro Bel Paese?