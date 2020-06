Vacanza perfetta? Ecco perché dovresti scegliere Formentera

Quasi tutti quelli che stanno leggendo questo articolo hanno desiderato di andare almeno una volta nella vita a Formentera per trascorrere le proprie vacanze estive.

Un posto che negli anni è diventato una delle mete più gettonate al mondo per la bellezza naturale di quest’isola, per le spiagge stupende e per la varietà di “divertimento” che propone, capace di accontentare sia i più sfrenati che chi ama un divertimento più soft e comodo.

Questo gioiello naturale è gettonato soprattutto nell’alta stagione, tra Luglio e Agosto, ma anche a Giugno o a Settembre assicura tutti i servizi e i divertimenti ai suoi visitatori, che in più potranno godere di maggiore tranquillità e relax.

Per questo motivo, elenchiamo i motivi più importanti che dovrebbero convincervi a scegliere Formentera, come vostra prossima meta di vacanza.

1- Vicinanza ad Ibiza

Un aspetto da non sottovalutare è la vicinanza ad un’altra bellissima isola delle Baleari, Ibiza.

Un’altra delle mete estive più ambite dai giovani e non solo perché qui ci sono le discoteche più famose al mondo che nel periodo estivo ospitano i dj più famosi a livello planetario.

Da Formentera è possibile raggiungere Ibiza in circa 30 minuti con un traghetto, una distanza fattibile per chi desidera trascorrere una giornata o una notte nella isla bonita.

Per questo motivo vi consigliamo di scegliere sempre appartamenti a Formentera, sia per essere autonomi e indipendenti rispetto ad orari fissi di un hotel e sia perché Formentera è un’isola più piccola e tranquilla rispetto alla rumorosa Ibiza e dove è meglio, secondo noi, alloggiare.

2- Spiagge e mare

Questo gioiello di isola vanta delle spiagge e delle calette stupende Advertisement , per questo non è azzardato dire che sono tra le spiagge più belle al mondo.

Piccoli paradisi terrestri dove è possibile rilassarsi e dove troverete sempre un mare bellissimo dalle sfumature in azzurro e in verde che creano dei giochi di colori a dir poco mozzafiato.

Infatti vi consigliamo di concedervi anche un giro in barca, per apprezzare sia il mare limpido e cristallino che andare alla scoperta di calette naturali dalla bellezza indescrivibile

3- Costo della vita medio

Non vi aspettate di certo un’isola costosissima e di lusso. Il costo della vita è decisamente nella media, i prezzi degli alimentari sono fattibili e anche i ristoranti, nonostante la maggiorparte affaccia direttamente sul mare, hanno dei prezzi giusti e nella norma, considerando sempre che ci troviamo in una zona di villeggiatura.

4 I tramonti bellissimi

Vorreste chiedere in sposa la donna della vostra vita con un bellissimo tramonto da sfondo? Allora Formentera potrebbe essere l’isola giusta. Qui troverete delle atmosfere uniche al mondo con un cielo che si dipinge di colori stupendi, dal giallo per finire in tonalità di arancione e rosso, che faranno sospirare di piacere anche la vostra anima.

5 Comodità negli spostamenti

Se volete girare le spiagge più belle di Formentera lo potete fare facilmente in quanto i trasporti pubblici funzionano benissimo. Quindi non avete nessuna necessità nè di portare la macchina né di affittarla. Al massimo, se non volete essere schiavi degli orari dei mezzi pubblici potete affittare un veloce e comodo motorino.

Buona vacanza a Formentera!