Uno Mattina in famiglia: le puntate del 6 e 7 giugno

Torna su Rai1 UnoMattina in famiglia. Cronaca, approfondimenti, spettacolo, gioco per un intrattenimento leggero e coinvolgente. Conducono Tiberio Timperi e Monica Setta, pronti ad accompagnare i telespettatori italiani in un altro weekend che si preannuncia ricco e interessante a livello di contenuti ma anche di protagonisti.

Appuntamento per sabato 6 giugno 2020 dalle 8 mentre domenica 7 giugno dalle 6.30.

Siamo quasi alle battute finali di una stagione esaltante per la trasmissione storica di Rai1, che da quest’anno ha ritrovato una nuova “verve” grazie alla bravura ed alla professionalità dei due conduttori.

Il programma si è imposto alla ribalta degli ascolti e degli indici di gradimento, tanto da rivelarsi quello con lo share più alto del weekend.

“Il segreto di questi risultati è avere indovinato la coppia” – ha dichiarato Monica Setta in un’intervista rilasciata al settimanale Telepiù.

“Siamo partiti lentamente perché dovevamo studiarci, ma fin da subito c’è stato un grande rispetto reciproco” – ha poi proseguito la giornalista pugliese, regina degli ascolti di Rai1.

Uno Mattina in famiglia: i protagonisti dietro le quinte

Una stagione di successo, come già detto precedentemente, frutto di un importante lavoro di squadra. Oltre ai due bravissimi conduttori, c’è un grande lavoro dietro le quinte.

Un programma di Michele Guardì e di Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Marco Aprea, Francesco Maria Marcucci, Concita Borrelli. Scenografia di Silvana Canofari. Produttore esecutivo Daniela Zefferi Regia di Marco Aprea, nome di successo e garanzia per le trasmissioni di Guardì.