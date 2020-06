Ultimo Weekend per Uno Mattina in famiglia (27 – 28 giugno)

Rush finale per Uno Mattina in famiglia, che chiude la sua straordinaria stagione sabato 27 e domenica 28 giugno.

Già, straordinaria in termini di successo, di risultati, di numeri e di ascolti. L’edizione 2019/2020 del programma di Michele Guardì ha vissuto una “seconda giovinezza” in un momento difficile come quello dell’emergenza Covid-19.

Merito soprattutto dei due conduttori, Monica Setta e Tiberio Timperi, che hanno saputo traghettare al meglio il programma in un momento particolare per il nostro paese.

Un programma in grado di fare informazione grazie anche alla validità dei due giornalisti di lungo corso capaci, a poche ore dalle conferenze di Conte, di essere sempre sul pezzo e poter aggiornare il pubblico in tempi rapidissimi.

Due validi professionisti al servizio della tv di Stato, in grado di saper “distrarre” i telespettatori in questi mesi delicati. Importante il lavoro di squadra, in primis quello del regista Marco Aprea, capace di poter “confezionare” una trasmissione ben fatta ma soprattutto “light”, evitando di appesantire ulteriormente il morale degli italiani.

Brillante la conduzione di Tiberio Timperi,

ormai istituzione di questo programma.

Ma una menzione particolare la merita Monica Setta che, insieme al suo collega, è riuscita a conferire al programma quel tocco di qualità in più.

Quando la bravura, l’esperienza e la professionalità ripagano sempre.

Una scelta indovinata dai vertici Rai dell’epoca e coppia giustamente riconfermata anche per la prossima stagione. D’altronde, era impensabile farsi scappare due fuoriclasse del loro calibro.

Il programma di Michele Guardì si appresta a salutare questa stagione da record non soltanto con i due conduttori protagonisti.

Ma anche con altre figure che hanno reso indimenticabile questa stagione. Tra tutti citiamo il colonnello Laurenzi, il professor Sabatini, o Gianni Ippoliti con la sua Cronaca Rosa.

Quando va in onda Uno Mattina in Famiglia

Sabato 27 giugno a partire dalle 8.25 su Rai1.

Domenica 28 giugno, invece, appuntamento a partire dalle 6.30, sempre sul primo canale.