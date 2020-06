Tutti i segreti sulle canzoni di successo

Le canzoni segnano le colonne sonore della nostra vita, ma anche di annate o stagioni. Ci sono quelle destinate a durare un’eternità ma anche quelle che, prima di finire nel dimenticatoio, vivono il loro apice per un breve momento.

Sono i corsi e ricorsi della musica che, in questi anni, ha cambiato notevolmente la propria fruizione.

Fattori importanti sono quelli evergreen, tra cui come scrivere una canzone di successo o come impostare il ritmo e la ballabilità.

Battito della Musica, in questo periodo di lockdown, ha analizzato le classifiche dell’ultimo decennio (2010-2019), stilando una graduatoria di quelle che più hanno avuto successo negli ultimi dieci anni.

Nella top 20 italiana, sono ben 5 le canzoni scritte e cantate da rappresentanti del nostro paese.

Anche se la prima posizione spetta a Shakira con Waka Waka, colonna sonora dei mondiali di calcio del Sudafrica 2010.

Sul podio non poteva mancare Despacito, tormentone dell’estate 2017 di Luis Fonsi, al secondo posto. Terzo, invece, Enrique Iglesias con Bailando.

La quinta posizione è per Baby K con la sua Roma Bangkok, cantata insieme a Giusy Ferreri nell’estate del 2015.

Spiccano anche Senza Pagare, di J-Ax e Fedez (brano del 2017, al 10 posto) Il Pulcino Pio (14), L’Essenziale di Mengoni (16), vincitore del Festival di Sanremo 2013. E poi, quasi inaspettatamente, La musica non c’è di Coez (17), altro brano di amore del 2017 cantato da uno dei più importanti rappresentanti dell’indie-pop italiano.

Per ogni brano è poi specificata la chiave musicale, tempo, energia e ballabilità.

Dall’analisi fatta, sono tanti e diversi i fattori che determinano il successo di una canzone.

Dati che variano da nazione a nazione, ma oltre ai dati indicati incidono anche la diffusione radiofonica e quante volte viene passato il brano in radio. Sono anche questi dati importanti che possono determinare il successo di un brano.

Chiaro che determinati legami possono essere soggettivi, con la scelta di determinate canzoni che possono ricordare momenti della propria vita. E soprattutto, fattore determinante, è come è scritta una canzone: basti pensare alle “penne magiche” di due figure di spicco della musica italiana come Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, o Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Analizzare le caratteristiche fondamentali di un brano popolare, paese per paese, può essere un importante indicatore per gli artisti nell’orientarsi verso la giusta direzione per il successo, notando nel dettaglio i sound che hanno avuto successo e popolarità negli ultimi dieci anni.

Insomma, quello di cui vi abbiamo appena raccontato, è un grandioso lavoro di ricerca del team del casinó online di Betway, azienda di spicco nel mondo dei giochi online.

All’interno del suo blog L’Insider è stato approfondito nel dettaglio un aspetto che unisce tanti di noi: la musica.